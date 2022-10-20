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Segurança em Foco

Como criminosos utilizam estratégias de marketing digital para fazerem novas vítimas

Quem explica é o agente da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Ricardo Abidala

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 10:49

Publicado em 

20 out 2022 às 10:49
Os golpes cibernéticos mais comuns direcionados a adolescentes
Os golpes cibernéticos mais comuns  Crédito: Pixabay
Na última dição do "Segurança em Foco" o alerta foi com relação a relação a ocorrência, cada vez mais comum, de golpes digitais e fraudes eletrônicas envolvendo contas bancárias em meios digitais. Desta vez, na parte dois de nossa conversa, o agente da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Ricardo Abidala, do Núcleo de Repressão aos Crimes Cibernéticos (GRCC), alerta para as estratégias de marketing digital que os cibercriminosos lançam mão para fisgar novas vítimas. Você sabe, por exemplo, como eles conseguem seu e-mail para disparar falsas mensagens? Ou ainda, como conseguem os números de celulares? Há uma lógica envolvida!
Segurança em Foco - Ricardo Abidala - 20-10-22

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