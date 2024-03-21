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Segurança em Foco

Como agia o esquema criminoso do ES que era ligado ao Comando Vermelho?

Ouça a participação do delegado da Polícia Federal, Wender Moreira

Publicado em 21 de Março de 2024 às 10:19

Publicado em 

21 mar 2024 às 10:19
Polícia Federal
sede da Polícia Federal em São Torquato, Vila Velha. Crédito: Carlos Alberto Silva
Na última terça-feira (19), uma operação da Polícia Federal prendeu 14 pessoas que integravam um grupo criminoso ligado ao Comando Vermelho - a maior facção criminosa do Rio de Janeiro -, responsável pelo tráfico interestadual de drogas e comércio ilegal de armas de fogo. Trazendo armas de morros do Rio de Janeiro, os criminosos abasteciam o tráfico da Grande Vitória. Nesta edição de “Segurança em Foco, o delegado da Polícia Federal, Wender Moreira, que coordenou a operação desta semana, detalha como era a atuação dos criminosos. Em uma das abordagens, policiais conseguiram flagrar até granadas na bagagem de bordo de um traficante. Ouça a entrevista. 
CBN - Segurança Em Foco - Arcelino Damasceno - 21-03-24

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