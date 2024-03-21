Como agia o esquema criminoso do ES que era ligado ao Comando Vermelho?

Na última terça-feira (19), uma operação da Polícia Federal prendeu 14 pessoas que integravam um grupo criminoso ligado ao Comando Vermelho - a maior facção criminosa do Rio de Janeiro -, responsável pelo tráfico interestadual de drogas e comércio ilegal de armas de fogo. Trazendo armas de morros do Rio de Janeiro, os criminosos abasteciam o tráfico da Grande Vitória. Nesta edição de “Segurança em Foco, o delegado da Polícia Federal, Wender Moreira, que coordenou a operação desta semana, detalha como era a atuação dos criminosos. Em uma das abordagens, policiais conseguiram flagrar até granadas na bagagem de bordo de um traficante. Ouça a entrevista.