Como a coleta de material genético pode ajudar a identificar desaparecidos? Entenda!

Familiares de desaparecidos terão DNA coletado para auxiliar localização Crédito: Pixabay

Uma parceria entre a Polícia Civil (PCES), a Policia Científica do Espírito Santo (PCIES) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal está coletando material genético de familiares de pessoas desaparecidas. A iniciativa faz parte da Semana de Mobilização Nacional de Identificação de Pessoas Desaparecidas. Os materiais serão inseridos em um banco de dados e permitirão o reconhecimento de pessoas desaparecidas em todo o país. Até esta quinta (29), familiares mais próximos de pessoas desaparecidas podem doar amostras de DNA em qualquer um dos mais de 200 pontos de coleta espalhados por todo o Brasil. No Espírito Santo, são quatro municípios que possuem pontos de coleta. Para detalhar a mobilização e explicar como o material genético permite identificar uma pessoa desaparecida, o perito oficial criminal e chefe do Laboratório de DNA Forense da PCIES, Caio Nucci Araújo, conversa com a CBN Vitória. Ouça a conversa completa!

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A primeira etapa será a coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas, com o objetivo de ampliar o banco de dados genéticos nacional, auxiliar na identificação de pessoas desaparecidas e colaborar na resolução de casos.

A Mobilização Nacional de Identificação de Pessoas Desaparecidas, uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, está organizada em três etapas: coleta de DNA de familiares, coleta de DNA e impressões digitais de pessoas vivas com identidade desconhecida e pesquisa de impressões digitais de pessoas falecidas com identidade desconhecida. A primeira etapa, que envolve a coleta de DNA de familiares, ocorrerá de 26 a 30 de agosto de 2024, como uma força-tarefa coordenada em todo o país.

“Existe uma ordem de preferência dos familiares para a coleta de material biológico, que começa com os pais da pessoa desaparecida, seguidos pelos filhos, acompanhados do genitor, e, em terceiro lugar, os irmãos."

“O procedimento de coleta é simples, rápido e indolor, feito por meio de um cotonete que é esfregado no interior da bochecha”

Serviço: Mobilização Nacional para Identificação de Pessoas Desaparecidas

Objetivo: Ampliar o banco de dados genéticos nacional para auxiliar na identificação de pessoas desaparecidas e colaborar com a resolução de casos.

Como participar: Se um familiar seu estiver desaparecido e ainda foi realizada a coleta de DNA, procure um dos nossos pontos de coleta durante a campanha, que acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de agosto, nos seguintes locais e horários:

Quem pode fazer a coleta: Familiares de pessoas desaparecidas, preferencialmente em primeiro grau (pai, mãe, filhos, irmãos).

O que levar no dia da coleta:

Documento de identificação com foto.

Informações sobre o Boletim de Ocorrência do desaparecimento (número, estado de registro e delegacia).

Informações importantes:

A coleta de DNA é rápida, indolor e feita por meio de um cotonete passado na parte interna da bochecha.

O material genético coletado será comparado com o banco de dados nacional, aumentando as chances de encontrar seu familiar.

Para mais informações, entre em contato com o Laboratório de DNA Forense da PCIES pelo telefone (27) 3198-6073.

Coleta em Vitória - Dias 27, 28 e 29/08

Auditório Hermógenes Lima Fonseca da Assembleia Legislativa de Espírito Santo – ALES:

Av. Américo Buaiz, 205 - Enseada do Suá, Vitória – ES.

Coleta em Cachoeiro de Itapemirim - Dia 28/08

Sede da Polícia Científica em Cachoeiro de Itapemirim:

Rua Mário Romaneli, 10, Bairro Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim.

Coleta em Colatina - Dia 28/08

Serviço Médico Legal (SML) de Colatina:

Rua Jordana Sara da Silva, 601, José de Anchieta, Colatina/ES.

Coleta em Linhares - Dia 28/08

Serviço Médico Legal (SML) de Linhares:

Av. São Mateus, 640, Aviso, Linhares.

Após a campanha:

As coletas continuarão sendo realizadas em caráter permanente nos seguintes locais:

Vitória:

Laboratório de DNA Forense: Chefatura de Polícia Civil - Av. Nossa Sra. da Penha, 2.290 - Santa Luiza/ES. Contato: (27) 3198-6072 ou 3198-6073

Instituto Médico Legal (IML): R. José Farias, s/nº - Santa Luíza, Vitória/ES. Contato: (27) 3225-8260 (somente WhatsApp)

Cachoeiro de Itapemirim:

Serviço Médico-Legal (SML): Rua Deodoro da Fonseca, 2, Independência, Cachoeiro de Itapemirim/ES. Contato: (28) 3526-1732

Colatina:

Serviço Médico-Legal (SML): Rua Jordana Sara da Silva, 601, José de Anchieta, Colatina/ES. Contato: (27) 3198-8127

Linhares:

Serviço Médico-Legal (SML): Av. São Mateus, 640, Aviso, Linhares/ES. Contato: (27) 3198-8172