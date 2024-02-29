Combate ao tráfico postal: como a polícia descobre drogas em encomendas

Nesta edição de “Segurança Em Foco", o delegado da Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim, Wender Moreira, explica a atuação da parceria entre a PF e os Correios no combate ao tráfico postal. No começo de fevereiro, a corporação prendeu um jovem de 26 anos na região Sul do Espírito Santo após investigação para identificar um esquema que transportava drogas de Rondônia para terras capixabas via encomendas postais. Ouça a conversa completa e entenda!