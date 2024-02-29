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Segurança em Foco

Combate ao tráfico postal: como a polícia descobre drogas em encomendas

Ouça a participação do delegado da Polícia Federal, Wender Moreira

Publicado em 29 de Fevereiro de 2024 às 10:20

Publicado em 

29 fev 2024 às 10:20
Sede da Polícia Federal no Espírito Santo
Sede da Polícia Federal no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta edição de “Segurança Em Foco", o delegado da Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim, Wender Moreira, explica a atuação da parceria entre a PF e os Correios no combate ao tráfico postal. No começo de fevereiro, a corporação prendeu um jovem de 26 anos na região Sul do Espírito Santo após investigação para identificar um esquema que transportava drogas de Rondônia para terras capixabas via encomendas postais. Ouça a conversa completa e entenda!
CBN - Segurança Em Foco - Wender Moreira - 29-02-24

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