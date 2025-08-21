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Segurança em Foco

Com riscos à saúde, biscoitos apreendidos no ES eram vendidos como "saudáveis"

Ouça entrevista com o diretor de fiscalização do Procon-ES, Fabrício Pancotto

Publicado em 21 de Agosto de 2025 às 10:27

Publicado em 

21 ago 2025 às 10:27
Polícia apreende biscoitos com rótulos falsos em lojas da Grande Vitória
Polícia apreende biscoitos com rótulos falsos em lojas da Grande Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Vendidos como saudáveis, mas escondiam um risco à saúde: a Polícia Civil recolheu aproximadamente 750 unidades de um tipo de biscoito em sete lojas de produtos naturais de Vila Velha e Vitória. Segundo a investigação, os rótulos do produto da marca "Veganitos" traziam informações falsas. Uma análise laboratorial identificou que o alimento apresentava alto teor de sódio, o que poderia colocar em risco a saúde do consumidor — especialmente de pessoas com condições clínicas, como hipertensão e diabete. O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) recebeu denúncias de que a marca, fabricada em Minas Gerais e voltada ao público infantil, estava sendo comercializada em comércios de bairros nobres da Grande Vitória. Enquanto isso, consumidores que adquiriram o biscoito "Veganitos" podem procurar o fabricante ou registrar reclamação diretamente no Procon para pedir a restituição do valor pago. Nesta edição do "Segurança em Foco", o diretor de fiscalização do Procon-ES, Fabrício Pancotto, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Fabrício Pancotto - 21-08-25.mp3
Em nota, o diretor da empresa Pão da Mata Alimentos LTDA, responsável pela fabricação dos biscoitos, Cleiton Duarte, informou que foram surpreendidos pela ação realizada pela Decon e o Procon-ES. Ressaltaram que processo ainda se encontra em andamento, e não teve tempo hábil de analisar o conteúdo. "Reafirmamos, essa questão ainda está pendente de análise por parte da empresa", disse.
A NOTA:
"Como é normal no ramo alimentício, somos empresa sujeita à fiscalização sanitária e do Procon. Neste sentido, fomos surpreendidos com o desenvolvimento de um processo fiscalizatório, relativo a informações em nossa embalagem. Segundo o laudo realizado unilateralmente pelo Procon, é alegada a existência de um erro material na impressão de nossa tabela nutricional. O processo ainda se encontra em andamento, e não tivemos ainda tempo hábil de analisar o conteúdo dele. Reafirmamos, essa questão ainda está pendente de análise por parte da empresa. A fiscalização recai sobre alegado um erro material na impressão da tabela, e consequente possível divergência de informações nutricionais. Tal fato não se relaciona com os aspectos sanitários, de qualidade ou composição do produto. Sempre pautamos nosso trabalho pela verdade e qualidade de nossos produtos. A presente situação não abala nossa seriedade e compromisso. Na eventualidade de constatação definitiva de algum erro de nossa parte, tal questão será solucionada com o respeito e seriedade que o público consumidor exige. Nossos canais de comunicação estão abertos a todos, para as devidas informações".

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