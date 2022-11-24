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Segurança em Foco

Com confecção suspensa, passaporte está sendo entregue somente para situações emergenciais

Polícia Federal explica, no entanto, que processo para dar entrada continua sendo realizado normalmente

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 10:33

Publicado em 

24 nov 2022 às 10:33
Passaporte do Brasil
Passaporte do Brasil Crédito: Carlos Alberto Silva
Desde o último sábado (19), a Polícia Federal suspendeu a emissão de passaporte comum e de urgência em todo o país por falta de verba para a confecção do documento por parte da Casa da Moeda. A exceção é a emissão do passaporte de emergência que está mantida, apesar da suspensão de confecção do documento na versão tradicional. O delegado da Polícia Federal e chefe da Delegacia de Imigração no Espírito Santo, Ramon Almeida da Silva, explica que embora a entrega do documento esteja suspensa, o processo para dar entrada no passaporte continua sendo realizado normalmente. Este é o tema em destaque no "Segurança em Foco". Assim, segundo a instituição, os agendamentos continuam ocorrendo, mas não há previsão para a entrega do documento, enquanto a situação não for normalizada.
Segurança em Foco - Ramon Almeida da Silva - 24-11-2022 (CBN).mp3

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