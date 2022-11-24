Com confecção suspensa, passaporte está sendo entregue somente para situações emergenciais

Desde o último sábado (19), a Polícia Federal suspendeu a emissão de passaporte comum e de urgência em todo o país por falta de verba para a confecção do documento por parte da Casa da Moeda. A exceção é a emissão do passaporte de emergência que está mantida, apesar da suspensão de confecção do documento na versão tradicional. O delegado da Polícia Federal e chefe da Delegacia de Imigração no Espírito Santo, Ramon Almeida da Silva, explica que embora a entrega do documento esteja suspensa, o processo para dar entrada no passaporte continua sendo realizado normalmente. Este é o tema em destaque no "Segurança em Foco". Assim, segundo a instituição, os agendamentos continuam ocorrendo, mas não há previsão para a entrega do documento, enquanto a situação não for normalizada.