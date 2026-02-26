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Segurança em Foco

Cartórios do Espírito Santo registram recorde de testamentos em 2025

Sem testamento, a lei segue a ordem de sucessão: descendentes, ascendentes, cônjuge e, por fim, parentes colaterais

Publicado em 26 de Fevereiro de 2026 às 10:14

Publicado em 

26 fev 2026 às 10:14
Testamento
Testamento Crédito: Pixabay
No Espírito Santo, o número de testamentos cresceu 12,7% entre 2020 e 2025. Em relação a 2024, a alta foi de 5,4%, impulsionada pela facilitação do sistema digital e-Notariado. Sem testamento, a lei segue a ordem de sucessão: descendentes, ascendentes, cônjuge e, por fim, parentes colaterais (sobrinhos) até o quarto grau. Inexistindo herdeiros, os bens ficam para o Estado.
O interessado pode realizar o ato presencialmente em Cartórios de Notas ou online por videoconferência. São necessários documentos pessoais, relação de bens, dados dos beneficiários e duas testemunhas. O valor é tabelado por lei estadual. Segundo a diretora de Tabelionato de Notas do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES), Carolina Romano, a tendência reflete o desejo de evitar desgastes familiares e insegurança jurídica sobre patrimônios que hoje incluem até ativos digitais. Ouça a conversa completa! 
CBN - Segurança Em Foco - Carolina Romano - 26-02-26.mp3

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