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Segurança em Foco

Cartão virtual é um aliado contra golpes? Especialista explica!

Ouça as orientações da economista Adriana Rigoni

Publicado em 19 de Fevereiro de 2026 às 10:45

Publicado em 

19 fev 2026 às 10:45
cartão de crédito, juros, taxa de juros
cartão de crédito, juros, taxa de juros Crédito: Freepik
Nesta edição do quadro Segurança em Foco, a economista Adriana Rigoni faz um alerta sobre a proteção dos seus dados financeiros. Com o aumento das compras online, o uso do cartão virtual deixou de ser um diferencial para se tornar uma medida de segurança obrigatória. Entenda como essa tecnologia — que gera números temporários e códigos de segurança dinâmicos — impede a clonagem e protege o limite do seu cartão principal. Além disso, confira dicas práticas para identificar sites seguros e quais outros mecanismos digitais podem blindar sua vida financeira contra fraudes e invasões. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança Em Foco - Adriana Rigoni - 19-02-26.mp3

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