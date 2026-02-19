Cartão virtual é um aliado contra golpes? Especialista explica!

Nesta edição do quadro Segurança em Foco, a economista Adriana Rigoni faz um alerta sobre a proteção dos seus dados financeiros. Com o aumento das compras online, o uso do cartão virtual deixou de ser um diferencial para se tornar uma medida de segurança obrigatória. Entenda como essa tecnologia — que gera números temporários e códigos de segurança dinâmicos — impede a clonagem e protege o limite do seu cartão principal. Além disso, confira dicas práticas para identificar sites seguros e quais outros mecanismos digitais podem blindar sua vida financeira contra fraudes e invasões. Ouça a conversa completa!