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Carnaval: Polícia alerta para as principais ocorrências na folia

Ouça entrevista com o delegado titular do 1° Distrito Policial de Vitória, Eduardo Arcos

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 10:17

Publicado em 

27 fev 2025 às 10:17
Carnaval no Centro de Vitória em 2023
Carnaval no Centro de Vitória em 2023 Crédito: Vitor Jubini
O Segurança em Foco desta semana entra no clima do Carnaval de Rua e alerta para as principais ocorrências durante os dias de folia. A animação nos blocos e festas muitas vezes pode anteceder momentos de frustação. Golpes de aluguel falso, furto de celulares e fraudes com cartão de crédito estão entre os principais crimes registrados nesta época do ano. Ouça a conversa com o delegado titular do 1º Distrito Policial de Vitória, Eduardo Arcos. Ouça a conversa completa!
CBN – Segurança - Eduardo Arcos - 27-0225.mp3

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