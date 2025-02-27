Carnaval: Polícia alerta para as principais ocorrências na folia

O Segurança em Foco desta semana entra no clima do Carnaval de Rua e alerta para as principais ocorrências durante os dias de folia. A animação nos blocos e festas muitas vezes pode anteceder momentos de frustação. Golpes de aluguel falso, furto de celulares e fraudes com cartão de crédito estão entre os principais crimes registrados nesta época do ano. Ouça a conversa com o delegado titular do 1º Distrito Policial de Vitória, Eduardo Arcos. Ouça a conversa completa!