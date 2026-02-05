Carnaval 2026: saiba como será o esquema de segurança no ES

Conceição da Barra Crédito: Prefeitura Conceição da Barra

Aproximando-se do clima do Carnaval, a secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) divulgou, nesta quarta-feira (04), o planejamento para o Desfile das Escolas de Samba e para a Operação Carnaval 2026. Pela primeira vez, o Desfile das Escolas de Samba, em Vitória, ocorrerá em dois finais de semana seguidos, sendo o primeiro os dias 06 e 07 de fevereiro e o segundo nos dias 13 e 14, coincidindo com o carnaval oficial. Juntas, as duas operações vão reunir 19 mil agentes de segurança de diversas forças.

Para os Desfiles das Escolas de Samba, o efetivo total empenhado será de 1.450 agentes de segurança, sendo 704 da PMES, 256 da PCES, 80 bombeiros e 410 guardas municipais. A PMES será responsável por realizar abordagens a pessoas e veículos, lavrar Termos Circunstanciados de Ocorrência para delitos de menor potencial ofensivo, realizar policiamento ostensivo a pé e viaturas em ponto base.

A Guarda Municipal de Vitória (GCMV) atuará de forma integrada com a PMES, realizando abordagens, controle de trânsito e videomonitoramento. As Guardas de Cariacica, Serra e Vila Velha darão apoio em operações de trânsito, especialmente durante o deslocamento dos carros alegóricos das escolas de Samba para Vitória. Também atuarão como apoio nos arredores dos terminais rodoviários.

A Polícia Civil vai reforçar os efetivos na Delegacia de Polícia de Santo Antônio e na Delegacia Regional de Vitória. Perdas de documentos, furtos ou delitos simples podem ser registrados também por meio da Delegacia On-line, sem a necessidade de ir pessoalmente a uma unidade policial. O endereço é delegaciaonline.sesp.es.gov.br.

O efetivo total empenhado no Carnaval oficial será de 17.550 agentes. A PMES vai alocar o efetivo conforme o fluxo de foliões em cada região do Estado. O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) vai realizar ações de fiscalização em todo o território capixaba, enquanto as demais unidades especializadas – Batalhão de Ação com Cães (BAC), Batalhão de Missões Especiais (BME) e Regimento de Polícia Montada (RPMont) – estarão presentes nos municípios do litoral, de norte a sul. O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) se dedicará à fiscalização de trânsito em rodovias estaduais e na Grande Vitória, com o uso de etilômetros, radares e drones. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Integração Institucional da Sesp, Coronel Marcio Celante, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!