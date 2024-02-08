Cães farejadores da PF auxiliam na fiscalização de rodovias federais

Nesta edição de “Segurança em Foco”, o agente da Polícia Federal Bruno Stoll explica como os cães farejadores auxiliam a corporação a combater trafico de drogas interestadual durante a fiscalização de rodovias federais. No final de janeiro, 18 tabletes de maconha foram apreendidos no KM 345 da BR-101, em um ônibus que vinha de São Paulo a Vitória, com a ajuda dos cães Wolf e Kira. Nesta quinta-feira (08) em uma outra operação na BR-101, km 304, após abordagem de um ônibus que vinha de Belo Horizonte/MG com destino a Vitória/ES, os cães da equipe K9 da Policia Federal juntamente com os cães da PRF identificaram bagagem suspeita e obtiveram êxito na apreensão de aproximando 10Kg de maconha e 1Kg de Haxixe.