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Segurança em Foco

Cães farejadores da PF auxiliam na fiscalização de rodovias federais

Ouça a participação do agente da Polícia Federal, Bruno Stoll

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 10:34

Publicado em 

08 fev 2024 às 10:34
O cão Wolf, da Polícia Federal do ES
O cão Wolf, da Polícia Federal do ES Crédito: Reprodução
Nesta edição de “Segurança em Foco”, o agente da Polícia Federal Bruno Stoll explica como os cães farejadores auxiliam a corporação a combater trafico de drogas interestadual durante a fiscalização de rodovias federais. No final de janeiro, 18 tabletes de maconha foram apreendidos no KM 345 da BR-101, em um ônibus que vinha de São Paulo a Vitória, com a ajuda dos cães Wolf e Kira. Nesta quinta-feira (08) em uma outra operação na BR-101, km 304, após abordagem de um ônibus que vinha de Belo Horizonte/MG com destino a Vitória/ES, os cães da equipe K9 da Policia Federal juntamente com os cães da PRF identificaram bagagem suspeita e obtiveram êxito na apreensão de aproximando 10Kg de maconha e 1Kg de Haxixe.
CBN - Segurança Em Foco - Bruno Stoll - 08-02-24

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