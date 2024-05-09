Cadelas do ES ajudam a localizar desaparecidos no Rio Grande do Sul

Um vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo mostra o momento em que duas cadelas, Brisa e Fênix, da corporação capixaba, localizaram o corpo de uma adolescente de 13 anos, morta durante tragédia da chuva que atingiu Rio Grande do Sul. A menina estava desaparecida há seis dias e foi encontrada na manhã da última terça-feira (7) na cidade de Sinimbu, atingida pelos temporais.

O Rio Grande do Sul vive um cenário de destruição causado pelas fortes chuvas. Sem previsão de melhora da situação e com risco de novas enchente, governos de Estados brasileiros, empresas e organizações voluntárias têm se organizado para colaborar com o socorro imediato. Duas equipes do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo foram enviadas entre sexta-feira (3) e a última segunda-feira (6). Ao todo, 26 bombeiros capixabas estão atuando no Rio Grande do Sul, conforme explica o coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.