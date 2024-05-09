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Segurança em Foco

Cadelas do ES ajudam a localizar desaparecidos no Rio Grande do Sul

Ouça a participação do coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo

Publicado em 09 de Maio de 2024 às 10:27

Publicado em 

09 mai 2024 às 10:27
Brisa, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo
Brisa, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo Crédito: Corpo de Bombeiros-ES
Um vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo mostra o momento em que duas cadelas, Brisa e Fênix, da corporação capixaba, localizaram o corpo de uma adolescente de 13 anos, morta durante tragédia da chuva que atingiu Rio Grande do Sul. A menina estava desaparecida há seis dias e foi encontrada na manhã da última terça-feira (7) na cidade de Sinimbu, atingida pelos temporais.
O Rio Grande do Sul vive um cenário de destruição causado pelas fortes chuvas. Sem previsão de melhora da situação e com risco de novas enchente, governos de Estados brasileiros, empresas e organizações voluntárias têm se organizado para colaborar com o socorro imediato. Duas equipes do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo foram enviadas entre sexta-feira (3) e a última segunda-feira (6). Ao todo, 26 bombeiros capixabas estão atuando no Rio Grande do Sul, conforme explica o coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.
CBN - Segurança Em Foco -Coronel Alexandre dos Santos Cerqueira - 09-05-24.mp3

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