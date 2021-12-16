Brasil é o segundo mercado mundial de cocaína do mundo, só perdendo para os EUA

Com o retorno gradual da atividade econômica, tem sido observado um aumento nas apreensões de grandes cargas de cocaína nos portos brasileiros. No Espírito Santo, por exemplo, duas grandes apreensões ocorreram nas últimas semanas. Foram 510 quilos na terça-feira (7) e 380 quilos na última quarta-feira (8). Nesta edição do "Segurança em Foco", o delegado Marcos Pugnal, chefe do Núcleo de Inteligência da Polícia Federal no Espírito Santo, fala sobre os impactos do tráfico de drogas e alerta: "o Brasil é o segundo mercado mundial de cocaína só perdendo para os Estados Unidos, E se há mercado, há consumo".