'Boa noite, Cinderela': entenda como funciona o golpe

O "Boa noite, Cinderela" é um golpe famoso por fazer com que as vítimas entrem em estado de inconsciência e, posteriormente, tenham bloqueios de memória. As vítimas do golpe apresentam comportamentos que começam com uma leve euforia seguida por desinibição. A coordenação motora é afetada em seguida, e o entorpecimento é a última consequência das substâncias. Este é o tema em destaque no "Segurança em Foco" desta semana. Quem participa da conversa é o agente federal Rafael Pacheco. Ouça as explicações completas!