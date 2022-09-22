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Segurança em Foco

'Boa noite, Cinderela': entenda como funciona o golpe

Quem explica é o agente federal Rafael Pacheco. Ouça as explicações completas!

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 11:19

Publicado em 

22 set 2022 às 11:19
Drogas
Drogas Crédito: Pexels
O "Boa noite, Cinderela" é um golpe famoso por fazer com que as vítimas entrem em estado de inconsciência e, posteriormente, tenham bloqueios de memória. As vítimas do golpe apresentam comportamentos que começam com uma leve euforia seguida por desinibição. A coordenação motora é afetada em seguida, e o entorpecimento é a última consequência das substâncias. Este é o tema em destaque no "Segurança em Foco" desta semana. Quem participa da conversa é o agente federal Rafael Pacheco. Ouça as explicações completas!
Segurança em Foco - Rafael Pacheco - 22-09-22

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