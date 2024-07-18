'Blitz Lei Seca': fiscalização flagra 131 motoristas alcoolizados em 8 horas

Diante do aumento no número de mortes em sinistros e acidentes de trânsito no Espírito Santo, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) anunciou reforço na fiscalizações de trânsito do programa “Força pela Vida”. Durante Operação Integrada "Lei Seca”, realizada na noite do último sábado (13), na Grande Vitória e no interior do Estado, 128 condutores se recusaram a soprar o bafômetro e outros três motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. 131 motoristas, ao todo. A fiscalização aconteceu em pontos de abordagem das forças de segurança em Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, Viana, além dos postos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Viana, Serra, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante, Linhares e São Mateus.