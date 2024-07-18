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Segurança em Foco

'Blitz Lei Seca': fiscalização flagra 131 motoristas alcoolizados em 8 horas

Ouça detalhes na entrevista com o gerente de Fiscalização do Detran-ES, Jederson Lobato

Publicado em 18 de Julho de 2024 às 10:49

Publicado em 

18 jul 2024 às 10:49
Lei Seca completou 13 anos
Lei Seca  Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Diante do aumento no número de mortes em sinistros e acidentes de trânsito no Espírito Santo, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) anunciou reforço na fiscalizações de trânsito do programa “Força pela Vida”. Durante Operação Integrada "Lei Seca”, realizada na noite do último sábado (13), na Grande Vitória e no interior do Estado, 128 condutores se recusaram a soprar o bafômetro e outros três motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. 131 motoristas, ao todo. A fiscalização aconteceu em pontos de abordagem das forças de segurança em Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, Viana, além dos postos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Viana, Serra, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante, Linhares e São Mateus.
Além disso, segundo o Detran-ES, em oito horas de operação, as equipes de fiscalização compostas por agentes estaduais, federais e municipais abordaram 898 condutores nos 12 pontos e confeccionaram 276 autos de Infração de Trânsito por condutas vedadas pela legislação de trânsito. Ao todo, foram realizados 898 testes de alcoolemia (bafômetro). Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Fiscalização do Detran-ES, Jederson Lobato, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Segurança em Foco - 18-07-24

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