Ausência de legislação mais rígida impede fiscalização maior para bikes elétricas

Bicicletas elétricas Crédito: Shutterstock

Nesta edição do "Segurança em Foco", o assunto em destaque é o risco de acidentes envolvendo as bicicletas elétricas, principalmente, entre os jovens. Mais recentemente, um adolescente de 14 anos, Bernard Costa, ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo a bicicleta elétrica que ele conduzia, em Colatina, no Noroeste do Estado. Familiares relataram ele perdeu o controle da direção e atingiu o muro de uma casa. Após mais de duas semanas internado é que ele começou a dar sinais de recuperação, nesta semana. Pedestres que utilizam calçadões para caminhar denunciam que têm disputado espaço com as bikes elétricas. Para o Tenente Lucas Gabriel Lourenço, chefe da Comunicação Social do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), a grande dificuldade em fiscalizar as imprudências cometidas pelos ciclistas no trânsito é a ausência de uma legislação mais rígida para esta modalidade. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Segurança em Foco - Tenente Lucas Gabriel Lourenço - 23-10-25

Não há dúvidas de que as bicicletas elétricas vêm se consolidando como uma alternativa eficiente de transporte para os capixabas. Seja para ir ao trabalho, à escola ou ao shopping, o veículo se destaca como uma opção mais rápida, econômica e que ainda permite aproveitar melhor a cidade. No entanto, esse crescimento acelerado acendeu também um alerta importante: a necessidade de mais segurança para evitar acidentes.

Pilotar sem capacete, transportar crianças sem a devida proteção ou circular no meio da rua são alguns dos comportamentos que têm se tornado comuns à medida que o uso desse modal se populariza. O problema é que esses hábitos aumentam o risco de traumas graves, que podem resultar em consequências como traumatismo craniano, coma, paraplegia ou até tetraplegia.

Para entender melhor os riscos associados ao uso das bicicletas elétricas, a CBN Vitória conversou com o neurocirurgião, Guilherme Badke, que comenta os principais tipos de lesões e as medidas que podem contribuir para um uso mais seguro desse meio de transporte. Ouça a conversa completa!