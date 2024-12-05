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Segurança em Foco

Auditoria aponta que 3 de cada 4 vítimas de violência sexual têm até 14 anos no ES

Ouça detalhes na entrevista com a auditora do Tribunal de Contas do ES, Simone Velten, responsável pelo estudo

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 11:17

Publicado em 

05 dez 2024 às 11:17
Mulher vítima de violência sexual
violência sexual Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nesta edição de “Segurança Em Foco”, o assunto em destaque é uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), que reuniu dados de agressões sexuais, domésticas e feminicídios no Estado. Uma das principais taxas do levantamento é a de violência contra mulheres e meninas. De acordo com o levantamento, de todas as vítimas de violência sexual em território capixaba no ano de 2023, 74% tinha até 14 anos de idade. O dado equivale a 3 meninas violentadas a cada 4 vítimas registradas. A auditoria foi feita com enfoque na avaliação da eficácia das ações de enfrentamento à violência de gênero e acende um alerta sobre a importância da colaboração de cada município. Em conversa com a CBN Vitória, a auditora Simone Velten detalha o estudo. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança Em Foco - Simone Velten – 05-12-24.mp3

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