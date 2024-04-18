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Segurança em Foco

Atenção: restrição no Discord faz cibercriminosos migrarem para outras plataformas!

Ouça detalhes na entrevista com o delegado da Polícia Federal, Gustavo Buaiz

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 10:26

Publicado em 

18 abr 2024 às 10:26
Internet; plataforma digital; abuso infantil; estupro virtual
Internet; plataforma digital; abuso infantil; estupro virtual Crédito: Arte: Geraldo Neto
Importante alerta para pais e responsáveis. O aplicativo Discord, que se popularizou entre jogadores de videogame para conversas, no ano passado, sofreu acusações de não mediar adequadamente o conteúdo e expor adolescentes a conteúdos de violência extrema, além de disseminar pornografia, racismo, homofobia, misoginia e neonazismo. Depois que a plataforma endureceu a moderação, isso gerou uma migração de cibercriminosos para outras plataformas, como é o "Project Z". O alerta foi trazido pelo jornal "O Globo" nesta semana. Nesta edição do "Segurança em Foco", o delegado da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Gustavo Buaiz, chefe da delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, fala sobre o assunto. "É um caminho que é seguido por eles [cibercriminosos]. Quando uma plataforma, aplicativo, reforça medidas de moderação e passa a 'fechar' o cerco, eles migram para outros caminhos". "Por isso, mais uma vez, reforçamos que é importante que os pais e responsáveis tenham acompanhamento integral dos filhos e fiquem por dentro sobre o que eles consomem no ambiente digital". Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Gustavo Buaiz, Função -18-04-24

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