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Segurança em Foco

Atenção, MEI! Cuidado com o e-mail de falsa cobrança

São mensagens fraudulentas que simulam notificações oficiais, com boletos e links para pagamento

Publicado em 17 de Julho de 2025 às 10:11

Publicado em 

17 jul 2025 às 10:11
Cuidado! Golpe do boleto está mais sofisticado
Cuidado! Golpe do boleto está mais sofisticado Crédito: Freepik
Criado para formalizar pequenos negócios, o MEI (Microempreendedor Individual) é um regime para trabalhadores autônomos que oferece uma série de benefícios. Emissão de nota fiscal, facilidade na abertura de contas bancárias e obtenção de crédito, acesso à aposentadoria por idade, auxílio-doença e salário-maternidade são algumas das vantagens. Apesar do lado bom, Microempreendedores Individuais (MEI’s) precisam tomar cuidado para não cair na mira de criminosos. Através do e-mail, golpistas estão aplicando o golpe do falso e-mail de cobrança. São mensagens fraudulentas que simulam notificações oficiais, com boletos e links para pagamento. Mas como saber se a cobrança é real? Nesta edição de Segurança em Foco, a analista de relacionamento do Sebrae-ES, Andrea Gama, cita os cuidados necessários após abrir um MEI. Ouça a conversa completa!
CBN - SEGURANÇA EM FOCO - 17-07-25

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