Atenção, MEI! Cuidado com o e-mail de falsa cobrança

Criado para formalizar pequenos negócios, o MEI (Microempreendedor Individual) é um regime para trabalhadores autônomos que oferece uma série de benefícios. Emissão de nota fiscal, facilidade na abertura de contas bancárias e obtenção de crédito, acesso à aposentadoria por idade, auxílio-doença e salário-maternidade são algumas das vantagens. Apesar do lado bom, Microempreendedores Individuais (MEI’s) precisam tomar cuidado para não cair na mira de criminosos. Através do e-mail, golpistas estão aplicando o golpe do falso e-mail de cobrança. São mensagens fraudulentas que simulam notificações oficiais, com boletos e links para pagamento. Mas como saber se a cobrança é real? Nesta edição de Segurança em Foco, a analista de relacionamento do Sebrae-ES, Andrea Gama, cita os cuidados necessários após abrir um MEI. Ouça a conversa completa!