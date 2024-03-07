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Segurança em Foco

Arma dentro de casa: quem pode ter e como guardar?

Ouça detalhes na participação do escrivão da Polícia Federal e Instrutor de Tiro, Eulel Alvarenga

Publicado em 07 de Março de 2024 às 10:18

Publicado em 

07 mar 2024 às 10:18
Arma de fogo: crimes violentos recentes no Espírito Santo acendem alerta
Arma de fogo: crimes violentos recentes no Espírito Santo acendem alerta Crédito: Rudy e Peter Skitterians/ Pixabay
No Brasil, a posse de arma de fogo é permitida aos cidadãos com mais de 25 anos, que possuam residência fixa e ocupação lícita. Por isso, além do registro, é preciso tomar alguns cuidados para armazenar as armas dentro de casa e evitar acidentes. O primeiro passo é garantir que os itens sejam guardados em cofres ou caixas metálicas de acesso exclusivo ao dono da posse. Nesta edição de "Segurança em Foco", o escrivão da Polícia Federal e Instrutor de Tiro, Eulel Alvarenga, detalha o que prevê a legislação brasileira sobre posse e porte de armas. 
CBN - SEGURANÇA EM FOCO - 07-03-24

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