Arma dentro de casa: quem pode ter e como guardar?

No Brasil, a posse de arma de fogo é permitida aos cidadãos com mais de 25 anos, que possuam residência fixa e ocupação lícita. Por isso, além do registro, é preciso tomar alguns cuidados para armazenar as armas dentro de casa e evitar acidentes. O primeiro passo é garantir que os itens sejam guardados em cofres ou caixas metálicas de acesso exclusivo ao dono da posse. Nesta edição de "Segurança em Foco", o escrivão da Polícia Federal e Instrutor de Tiro, Eulel Alvarenga, detalha o que prevê a legislação brasileira sobre posse e porte de armas.