Aparecimento de escorpiões, mobiliza "caçadores" noturnos em Marataízes

Escorpiões Crédito: Pexels

Nesta edição do "Segurança em Foco", o assunto em destaque é o trabalho que vem sendo realizado na cidade de Marataízes, no Sul do Estado, para prevenir acidentes com escorpiões. A prefeitura da cidade, por meio da Vigilância Ambiental, tem alertado que a presença de escorpiões no município aumentou – mas não há um surto na região – e é fundamental redobrar os cuidados dentro de casa e nos terrenos, por exemplo. Nesse cenário, para garantir sucesso na caça aos escorpiões, o trabalho da equipe da prefeitura é feito principalmente na parte da noite.

A busca pelos animais acontece principalmente a partir das 18h, quando eles saem dos esconderijos para se alimentar. A equipe atua, em campo, com uma lanterna especial que ajuda a localizar os escorpiões, deixando-os luminosos. Durante as ações, além da captura, os agentes orientam os moradores. Conforme a Vigilância Ambiental, a presença do escorpião indica que há condições favoráveis no local, como alimento e abrigo. A coordenadora da Vigilância Ambiental de Marataízes, Maria de Fátima Brandão, explica o trabalho de "catação" noturna. Somente nos três primeiros meses de 2026, mais de 60 escorpiões foram capturados em Marataízes. Em todo o ano passado, foram 154 capturas. O destaque na cidade é o escorpião-amarelo.

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Como funciona a "caça"?

"Vale destacar que é uma ação preventiva, não há um surto. Temos a presença de escorpiões pelo fato de não poder ser aplicado nenhum tipo de inseticida, é prescrição do Ministério da Saúde, de que isso poderia fazer com que eles ficassem, cada vez mais, dispersos. A catação é pro ambiente ficar limpo", explica.