Aparecimento de escorpiões, mobiliza "caçadores" noturnos em Marataízes

Nesta edição do "Segurança em Foco", o assunto em destaque é o trabalho que vem sendo realizado na cidade de Marataízes, no Sul do Estado, para prevenir acidentes com escorpiões. A prefeitura da cidade, por meio da Vigilância Ambiental, tem alertado que a presença de escorpiões no município aumentou – mas não há um surto na região – e é fundamental redobrar os cuidados dentro de casa e nos terrenos, por exemplo. Nesse cenário, para garantir sucesso na caça aos escorpiões, o trabalho da equipe da prefeitura é feito principalmente na parte da noite.
A busca pelos animais acontece principalmente a partir das 18h, quando eles saem dos esconderijos para se alimentar. A equipe atua, em campo, com uma lanterna especial que ajuda a localizar os escorpiões, deixando-os luminosos. Durante as ações, além da captura, os agentes orientam os moradores. Conforme a Vigilância Ambiental, a presença do escorpião indica que há condições favoráveis no local, como alimento e abrigo. A coordenadora da Vigilância Ambiental de Marataízes, Maria de Fátima Brandão, explica o trabalho de "catação" noturna. Somente nos três primeiros meses de 2026, mais de 60 escorpiões foram capturados em Marataízes. Em todo o ano passado, foram 154 capturas. O destaque na cidade é o escorpião-amarelo.
CBN - Segurança Em Foco - Maria de Fátima Brandão - 02-04-26.mp3
Como funciona a "caça"?
"Vale destacar que é uma ação preventiva, não há um surto. Temos a presença de escorpiões pelo fato de não poder ser aplicado nenhum tipo de inseticida, é prescrição do Ministério da Saúde, de que isso poderia fazer com que eles ficassem, cada vez mais, dispersos. A catação é pro ambiente ficar limpo", explica.
"Hoje, temos uma equipe de aproximadamente 10 (dez) agentes de endemias do município, que receberam um treinamento especial do Estado, para atuar nesse trabalho. Os agentes saem às ruas, depois das 18h, porque, justamente, é no período noturno que os escorpiões saem à procura de alimento".