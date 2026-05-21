Aniversário de Vila Velha terá interdição de vias; Guarda explica!

Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha Crédito: Fernando Madeira

Atenção motoristas e moradores de Vila Velha! A cidade completa 491 anos neste sábado (23) e por conta dos festejos pelo aniversário, algumas ruas e avenidas terão desvios e bloqueios para os eventos no fim de semana comemorativo. Segundo a administração municipal, para garantir a segurança dos participantes, a Guarda Municipal de Vila Velha vai interditar vias em diversos pontos da cidade ao longo dos dias de evento.

A abertura das celebrações ocorre com a Transposição do Fogo Simbólico de Vitória para Vila Velha, marcada para esta sexta-feira (22). A tocha será conduzida por atletas de vários órgãos de Segurança Pública, em forma de revezamento, com saída prevista às 15 horas do Palácio Anchieta, no Centro de Vitória. A chegada está prevista para as 17 horas, na Praça Almirante Tamandaré, no Parque da Prainha, em frente à Igreja do Rosário, onde será acesa a pira simbólica.

Neste ano o trajeto sofreu alteração devido às obras na Avenida Carlos Lindenberg. Os corredores passarão pela Av. Beira Mar e o percurso seguirá pela Terceira Ponte até Vila Velha, percorrendo 11,6 km. Durante o trajeto, o trânsito será parcialmente interditado em diversas vias, como a Av. Beira Mar, em Vitória; Terceira Ponte; Ruas Antônio Ataíde e Antônio Ferreira de Queiroz, em Vila Velha. A vias serão liberadas conforme os corredores forem passando. Nesta edição do "Segurança em Foco", a comandante da Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV), Landa Marques, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!