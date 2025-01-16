"Alvos da Web": como reconhecer ameaças contra crianças na internet?

Nesta edição de "Segurança em Foco", a CBN Vitória segue falando sobre a vulnerabilidade de crianças no ambiente online. Com o crescimento do acesso ao mundo digital, crianças e adolescentes podem estar expostos a riscos, como cyberbullying e crimes sexuais. Nesta edição de "Alvos da Web", o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), delegado Brenno Andrade, explica como é possível identificar ameaças na internet e o que pode ser feito para evitar que esse público se torne vítima no ambiente digital. Ouça a conversa completa!