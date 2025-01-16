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Segurança em Foco

"Alvos da Web": como reconhecer ameaças contra crianças na internet?

Ouça a entrevista com  o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), Brenno Andrade

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 11:10

Publicado em 

16 jan 2025 às 11:10
crianças e internet
Crianças e adolescentes podem estar expostos a riscos, como cyberbullying e crimes sexuais Crédito: pexels
Nesta edição de "Segurança em Foco", a CBN Vitória segue falando sobre a vulnerabilidade de crianças no ambiente online. Com o crescimento do acesso ao mundo digital, crianças e adolescentes podem estar expostos a riscos, como cyberbullying e crimes sexuais. Nesta edição de "Alvos da Web", o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), delegado Brenno Andrade, explica como é possível identificar ameaças na internet e o que pode ser feito para evitar que esse público se torne vítima no ambiente digital. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Breno Andrade -16-01-25.mp3

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