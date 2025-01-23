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Segurança em Foco

Alvos da Web: como inserir os idosos no meio digital de maneira segura?

A Inteligência Artificial (IA) pode ser uma aliada no bem-estar dos mais velhos

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 11:43

Publicado em 

23 jan 2025 às 11:43
Idosos inexperientes na internet se tornam foco dos golpistas.
Idosos inexperientes na internet se tornam foco dos golpistas Crédito: Shutterstock
Nesta edição de "Segurança em Foco", a CBN Vitória continua falando sobre os públicos mais vulneráveis no meio online. Desta vez, o foco é nos idosos. É possível inserir a tecnologia na rotina de pessoas mais velhas? Como fazer com que este público sinta segurança digital? O estrategista digital Thommy Lacerda Sossai debate como tornar a internet um espaço mais acessível e explica como a Inteligência Artificial (IA) pode ser uma aliada no bem-estar dos mais velhos. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Thommy Lacerda Sossai - 23-01-25.mp3

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