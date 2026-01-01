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Segurança em Foco

Aluguel de temporada: dicas para evitar prejuízos neste verão

Entenda com o Vice-presidente de Locação da Ademi-ES, Charles Bittencourt

Publicado em 01 de Janeiro de 2026 às 10:15

Publicado em 

01 jan 2026 às 10:15
locação, aluguel, investimento
Aluguel por temporada Crédito: Shutterstock
Alugar um imóvel por temporada é um hábito comum, especialmente, no verão. Seja por um período longo ou apenas para as férias, é preciso ter atenção redobrada para evitar dor de cabeça. De prejuízos financeiros a situações de risco, golpes e problemas contratuais, infelizmente, têm se tornado cada vez mais frequentes. Nesta edição de Segurança em Foco, o vice-presidente de Locação da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Charles Bittencourt, traz orientações para locadores e locatários fecharem contratos de forma segura, seja por meio de negociações online ou através de corretoras imobiliárias. Ouça a conversa completa!
CBN - SEGURANÇA EM FOCO - 19.38s - 01-01-26.mp3

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