Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Segurança em Foco

Afinal, quem pode ter uma arma de fogo no Brasil?

Ouça entrevista com o delegado da Polícia Federal, Thiago Mendonça Boiteux

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 10:36

Publicado em 

25 abr 2024 às 10:36
Arma de fogo: nova medida do governo federal
Arma de fogo: nova medida do governo federal Crédito: Istockphoto
Uma discussão entre dois tutores de cachorros deu início a uma troca de tiros e culminou na morte de um dos atiradores, no último sábado (20), na Mata da Praia, em Vitória. O assunto em destaque gerou discussão sobre o acesso a armas de fogo no país. Nesta edição do "Segurança em Foco", o delegado da Polícia Federal do Espírito Santo, Thiago Mendonça Boiteux, chefe em Exercício da Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos (DELEAQ), fala sobre as regras para o acesso a armas no país. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Thiago Mendonça Boiteux -25-04-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados