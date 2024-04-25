Afinal, quem pode ter uma arma de fogo no Brasil?

Uma discussão entre dois tutores de cachorros deu início a uma troca de tiros e culminou na morte de um dos atiradores, no último sábado (20), na Mata da Praia, em Vitória. O assunto em destaque gerou discussão sobre o acesso a armas de fogo no país. Nesta edição do "Segurança em Foco", o delegado da Polícia Federal do Espírito Santo, Thiago Mendonça Boiteux, chefe em Exercício da Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos (DELEAQ), fala sobre as regras para o acesso a armas no país. Ouça a conversa completa!