Abuso sexual contra menores na internet: saiba como se proteger!

Nesta quarta-feira (27), a Polícia Federal deflagrou a Operação Share, em que foram expedidos 59 mandados de busca e apreensão para identificar e prender abusadores de crianças e adolescentes em 21 unidades federativas. No Espírito Santo, um mandado foi expedido. Com a ação, foram presos 18 suspeitos de praticar abuso sexual contra menores na internet. Os investigados podem responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil, conduta descrita no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além de associação criminosa. Nesta edição de “Segurança em Foco”, o chefe da delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, Gustavo Buaiz, detalha como foi feita a operação e explica como a PF age para prevenir o abuso de crianças e adolescentes nos meios digitais. Ouça a conversa completa!