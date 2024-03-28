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Segurança em Foco

Abuso sexual contra menores na internet: saiba como se proteger!

Ouça a participação do chefe da delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, Gustavo Buaiz

Publicado em 28 de Março de 2024 às 11:43

Publicado em 

28 mar 2024 às 11:43
Internet; plataforma digital; abuso infantil; estupro virtual
Internet; plataforma digital; abuso infantil; estupro virtual Crédito: Arte: Geraldo Neto
Nesta quarta-feira (27), a Polícia Federal deflagrou a Operação Share, em que foram expedidos 59 mandados de busca e apreensão para identificar e prender abusadores de crianças e adolescentes em 21 unidades federativas. No Espírito Santo, um mandado foi expedido. Com a ação, foram presos 18 suspeitos de praticar abuso sexual contra menores na internet. Os investigados podem responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil, conduta descrita no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além de associação criminosa. Nesta edição de “Segurança em Foco”, o chefe da delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, Gustavo Buaiz, detalha como foi feita a operação e explica como a PF age para prevenir o abuso de crianças e adolescentes nos meios digitais. Ouça a conversa completa!
CBN - SEGURANÇA EM FOCO - 28-03-24.mp3

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