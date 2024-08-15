A cada hora, mais de 4.600 pessoas são alvo de tentativas de golpe do 0800

Uma pesquisa realizada pelo instituto Datafolha e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública identificou os tipos de crimes patronais mais comuns no Brasil. Entre as principais ocorrências, estão as simulações de central telefônica de banco - os famosos golpes financeiros. A cada hora, mais de 4.600 pessoas são alvo de tentativas desse tipo de golpe por meio de mensagens ou ligações. A estimativa é que esse tipo de golpe represente um prejuízo financeiro de 25,5 bilhões de reais à população em um ano. Roubo e furto de celular, número de telefone clonado e golpe da maquininha também constam no relatório. Nesta edição de "Segurança em Foco", o coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, David Marques, detalha a pesquisa. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - David Marques - 15-08-24.mp3
CASOS POR HORA:
1. Teve o celular furtado ou roubado: 1.680
2. Teve dados pessoais divulgados sem consentimento: 890
3. Foi vítima de golpe com Pix ou boleto falso: 1.979
4. Sofreu tentativa de golpe via app ou ligação envolvendo transferência ou boleto falso: 4.504
5. Foi vítima de fraude no cartão de crédito: 1.226
6. Recebeu notas de dinheiro falso: 1.713
7. Pagou por produto que não foi entregue: 2.506
8. Sofreu tentativa de golpe via mensagem ou ligação: 4.678
9. Teve o número do celular clonado: 1.002
10. Teve perfil em rede social invadido ou bloqueado: 1.140
11. Foi vítima de golpe financeiro via publicidade digital: 1.220
12. Suspeitou de preços na internet menores aos praticados no mercado: 4.633
13. Foi vítima do golpe da maquininha: 482
*Dados foram calculados a partir das informações da população de cada região do país. Fonte: Pesquisa Datafolha e Fórum Brasileiro de Segurança Pública com 2.508 entrevistados de 16 anos ou mais, realizada de 11 a 17 de junho, com margem de erro de 2 p.p.