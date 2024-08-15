A cada hora, mais de 4.600 pessoas são alvo de tentativas de golpe do 0800

Uma pesquisa realizada pelo instituto Datafolha e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública identificou os tipos de crimes patronais mais comuns no Brasil. Entre as principais ocorrências, estão as simulações de central telefônica de banco - os famosos golpes financeiros. A cada hora, mais de 4.600 pessoas são alvo de tentativas desse tipo de golpe por meio de mensagens ou ligações. A estimativa é que esse tipo de golpe represente um prejuízo financeiro de 25,5 bilhões de reais à população em um ano. Roubo e furto de celular, número de telefone clonado e golpe da maquininha também constam no relatório. Nesta edição de "Segurança em Foco", o coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, David Marques, detalha a pesquisa. Ouça a conversa completa!