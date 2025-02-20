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Segurança em Foco

85% dos desaparecidos no ES em 2024 foram encontrados; conheça procedimentos usados

Ouça entrevista com o delegado da Polícia Civil, Luiz Gustavo Ximenes

Publicado em 20 de Fevereiro de 2025 às 10:33

Publicado em 

20 fev 2025 às 10:33
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
85% das pessoas que foram registradas como desaparecidas durante o ano de 2024 no Espírito Santo foram encontradas, segundo balanço da Polícia Civil. O trabalho da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) resultou na localização de 395 pessoas. De janeiro a dezembro do ano passado, a delegacia registrou 455 ocorrências de desaparecidos. Os dados abrangem adultos, idosos, crianças e adolescentes. O número, considerado um saldo positivo para a Polícia Civil, quase sempre é tratado como um alívio para familiares e amigos que se mobilizam em busca de um ente ou conhecido desaparecido. Em entrevista à CBN Vitória, o titular da DEPD, delegado Luiz Gustavo Ximenes, explica quais são os procedimentos usados e como a tecnologia auxilia o trabalho da corporação. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança Em Foco - Luiz Gustavo Ximenes - 20-02-25.mp3

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