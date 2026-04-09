65% das mulheres não se sentem seguras de sair após o anoitecer, diz estudo

Nesta edição do "Segurança em Foco", o assunto em destaque é uma pesquisa que aponta que para a maioria das mulheres brasileiras, circular sozinha a noite não é um risco calculado. Dados do estudo "O Mapa da Felicidade Real no Brasil 2026", conduzido pela pesquisadora da Ciência da Felicidade Renata Rivetti, em parceria com o Instituto Ideia, mostram que 65% das mulheres não se sentem seguras para caminhar sozinhas após o anoitecer. Entre os homens, o índice é de 40%, considerado alto para revelar que o problema não é de gênero apenas, mas também de localidade.
