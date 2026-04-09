Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Segurança em Foco

65% das mulheres não se sentem seguras de sair após o anoitecer, diz estudo

Ouça detalhes na entrevista com a pesquisadora da Ciência da Felicidade, Renata Rivetti

Publicado em 09 de Abril de 2026 às 10:31

Publicado em 

09 abr 2026 às 10:31
Arma; munição; violência; segurança pública
Arma; munição; violência Crédito: Aleksandar Little Wolf/Freepik
Nesta edição do "Segurança em Foco", o assunto em destaque é uma pesquisa que aponta que para a maioria das mulheres brasileiras, circular sozinha a noite não é um risco calculado. Dados do estudo "O Mapa da Felicidade Real no Brasil 2026", conduzido pela pesquisadora da Ciência da Felicidade Renata Rivetti, em parceria com o Instituto Ideia, mostram que 65% das mulheres não se sentem seguras para caminhar sozinhas após o anoitecer. Entre os homens, o índice é de 40%, considerado alto para revelar que o problema não é de gênero apenas, mas também de localidade.  
CBN - Segurança em Foco - Renata Rivetti - 09-04-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados