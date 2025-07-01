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Saúde com Ciência

Wegovy no SUS? Especialista explica discussão!

Ouça a participação da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 01 de Julho de 2025 às 11:06

Publicado em 

01 jul 2025 às 11:06
Wegovy: Anvisa aprova injeção para tratar obesidade Medicamento é aplicado com a ajuda de uma caneta. Ainda não há uma data definida para que a semaglutida chegue ao mercado brasileiro
Wegovy Crédito: Reprodução
Nesta edição do "Saúde com Ciência", a comentarista Ethel Maciel traz como destaque a informação de que a Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde), órgão do Ministério da Saúde, realizou, ao longo do mês de junho, uma consulta pública para saber a opinião da população sobre incluir a semaglutida entre os medicamentos oferecidos pelo SUS. A substância, usada no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade, é a base do Ozempic e do Wegovy. A proposta discute a oferta gratuita do tratamento com semaglutida de 2,4 mg, fórmula do Wegovy, para pacientes com obesidade grau 2 e 3, sem diabetes, com idade a partir de 45 anos e com doença cardiovascular estabelecida, como infarto do miocárdio ou AVC prévio. 
CBN - Saúde com Ciência – 01-07-25.mp3

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