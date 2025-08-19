Vacinação em adultos: quais imunizantes devem ser tomados?

Nesta edição de "Saúde Com Ciência", a comentarista Ethel Maciel segue nas explicações sobre as vacinas que devem ser tomadas ao longo da vida. Dessa vez, o destaque é para o público adulto.
CBN - Saúde Com Ciência -19-08-25.mp3
Publicado em 19 de Agosto de 2025 às 11:46
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