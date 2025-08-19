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Saúde com Ciência

Vacinação em adultos: quais imunizantes devem ser tomados?

Ouça as explicações da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 19 de Agosto de 2025 às 11:46

Publicado em 

19 ago 2025 às 11:46
Cariacica inicia nesta quinta (7) vacinação contra dengue nas escolas da rede municipal de ensino
 vacinação  Crédito: Prefeitura de Cariacica
Nesta edição de "Saúde Com Ciência", a comentarista Ethel Maciel segue nas explicações sobre as vacinas que devem ser tomadas ao longo da vida. Dessa vez, o destaque é para o público adulto. 
CBN - Saúde Com Ciência -19-08-25.mp3

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