Tuberculose: o que você precisa saber sobre a doença infecciosa que mais mata no mundo

Não é apenas uma doença do passado! Nesta edição do “Saúde Com Ciência”, a comentarista Ethel Maciel fala sobre a tuberculose, doença infecciosa que mais mata no mundo. No Brasil ainda são cerca de 85.000 mil pessoas que adoecem por conta dela por ano. O Dia Mundial da Tuberculose é recordado neste dia 24 de março para conscientizar justamente sobre a doença. A tuberculose é área de estudo da Ethel há mais de três décadas. “É uma doença que ainda demonstra a desigualdade social. É uma doença do presente, e não apenas do passado”, explica. O Brasil tem a meta de erradicar a doença até 2030. Ouça a conversa completa!
