Triagem de saúde mental ganha novo protocolo; entenda

Nesta edição do “Saúde com Ciência”, com a comentarista Ethel Maciel, o assunto em destaque é saúde mental! Uma nova ferramenta pode transformar a maneira como o Brasil lida com a saúde mental no SUS (Sistema Único de Saúde). A Escala Brasileira de Avaliação das Necessidades de Cuidado em Saúde Mental (CuidaSM), criada por pesquisadores do Einstein Hospital Israelita, junto ao Ministério da Saúde, é uma tentativa de ajudar a atenção primária a identificar, entre os milhões de brasileiros que sofrem com problemas como ansiedade e depressão, aqueles que necessitam de atendimento especializado ou que podem receber assistência já nessa instância. Ela explica o funcionamento: