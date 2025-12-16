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Saúde com Ciência

Triagem de saúde mental ganha novo protocolo; entenda

Ouça detalhes na participação da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 16 de Dezembro de 2025 às 11:46

Publicado em 

16 dez 2025 às 11:46
Cérebro, pensamento, saúde mental
Cérebro, pensamento, saúde mental Crédito: Pixabay
Nesta edição do “Saúde com Ciência”, com a comentarista Ethel Maciel, o assunto em destaque é saúde mental! Uma nova ferramenta pode transformar a maneira como o Brasil lida com a saúde mental no SUS (Sistema Único de Saúde). A Escala Brasileira de Avaliação das Necessidades de Cuidado em Saúde Mental (CuidaSM), criada por pesquisadores do Einstein Hospital Israelita, junto ao Ministério da Saúde, é uma tentativa de ajudar a atenção primária a identificar, entre os milhões de brasileiros que sofrem com problemas como ansiedade e depressão, aqueles que necessitam de atendimento especializado ou que podem receber assistência já nessa instância. Ela explica o funcionamento:
CBN - Saúde com Ciência - 16-12-25.mp3

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