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Saúde com Ciência

Saúde e meio ambiente: por que proteger florestas é proteger a vida?

Ouça a análise da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 03 de Junho de 2025 às 11:39

Publicado em 

03 jun 2025 às 11:39
Saúde e meio ambiente: por que proteger florestas é proteger a vida?
Saúde e meio ambiente: por que proteger florestas é proteger a vida? Crédito: Umkreisel-App / Pixabay
Com as temperaturas cada vez mais altas e os eventos extremos cada vez mais presentes na rotina, para falar de saúde é também necessário falar de mudanças climáticas. Capaz de moldar o bem-estar coletivo, o clima pode afetar a qualidade da água, a segurança alimentar e a saúde mental de todas as pessoas.
O desequilíbrio ambiental ainda implica na transmissão de doenças e na poluição do ar. Nesta edição de Saúde Com Ciência, a comentarista Ethel Maciel reflete a ligação entre a natureza e uma vida saudável. A pós-doutora em Epidemiologia ainda comenta o convite que recebeu para ser Enviada Especial da Saúde na COP 30, neste ano. Ouça a conversa completa!
CBN - Saúde Com Ciência - 03-06-25.mp3

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