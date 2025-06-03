Saúde e meio ambiente: por que proteger florestas é proteger a vida?

Com as temperaturas cada vez mais altas e os eventos extremos cada vez mais presentes na rotina, para falar de saúde é também necessário falar de mudanças climáticas. Capaz de moldar o bem-estar coletivo, o clima pode afetar a qualidade da água, a segurança alimentar e a saúde mental de todas as pessoas.
O desequilíbrio ambiental ainda implica na transmissão de doenças e na poluição do ar. Nesta edição de Saúde Com Ciência, a comentarista Ethel Maciel reflete a ligação entre a natureza e uma vida saudável. A pós-doutora em Epidemiologia ainda comenta o convite que recebeu para ser Enviada Especial da Saúde na COP 30, neste ano. Ouça a conversa completa!
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