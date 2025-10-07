Saúde da mulher: tecnologia nacional para detecção do câncer do colo do útero

Nesta edição do “Saúde Com Ciência”, a comentarista Ethel Maciel segue no planejamento do mês de outubro, voltado às discussões da saúde feminina. Dessa vez, ela traz como destaque que o Sistema Único de Saúde (SUS) passou a oferecer um teste com tecnologia 100% nacional para detectar precocemente o câncer do colo do útero. O chamado teste de biologia molecular DNA-HPV é um método moderno e inovador capaz de identificar 14 genótipos do papilomavirus humano (HPV). A tecnologia reconhece a presença do vírus no organismo antes da ocorrência de lesões ou câncer em estágios iniciais, inclusive em mulheres assintomáticas. Ethel explica, por exemplo, que a nova tecnologia deve substituir o exame papanicolau, exame amplamente realizado para detectar lesões precoces no colo do útero. Agora ele vai passar a ser realizado apenas para a confirmação em casos positivos do teste DNA-HPV. Ouça a conversa completa!