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Saúde com Ciência

Saúde da mulher: tecnologia nacional para detecção do câncer do colo do útero

Ouça detalhes na participação da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 07 de Outubro de 2025 às 11:56

Publicado em 

07 out 2025 às 11:56
O papanicolau é um exame importante para o combate ao câncer de colo de útero (Imagem: Nazarkru | Shutterstock)
[Edicase]O papanicolau é um exame importante para o combate ao câncer de colo de útero (Imagem: Nazarkru | Shutterstock) Crédito: Imagem: Nazarkru | Shutterstock
Nesta edição do “Saúde Com Ciência”, a comentarista Ethel Maciel segue no planejamento do mês de outubro, voltado às discussões da saúde feminina. Dessa vez, ela traz como destaque que o Sistema Único de Saúde (SUS) passou a oferecer um teste com tecnologia 100% nacional para detectar precocemente o câncer do colo do útero. O chamado teste de biologia molecular DNA-HPV é um método moderno e inovador capaz de identificar 14 genótipos do papilomavirus humano (HPV). A tecnologia reconhece a presença do vírus no organismo antes da ocorrência de lesões ou câncer em estágios iniciais, inclusive em mulheres assintomáticas. Ethel explica, por exemplo, que a nova tecnologia deve substituir o exame papanicolau, exame amplamente realizado para detectar lesões precoces no colo do útero. Agora ele vai passar a ser realizado apenas para a confirmação em casos positivos do teste DNA-HPV. Ouça a conversa completa!
CBN Saúde com Ciência - 07-10-25

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