Quando procurar pela UPA, hospital ou unidade de saúde? Especialista orienta!

Muita gente ainda se confunde na hora de decidir onde buscar atendimento quando surge um problema de saúde. Uma dor que aparece de repente, um mal-estar que não melhora ou até um corte mais profundo podem gerar incertezas de qual atendimento é ideal: devo procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o hospital ou a unidade de saúde do bairro? Enquanto casos de menor gravidade e de acompanhamento de condições crônicas podem ser avaliados em Unidades Básicas (UBS), as UPAs funcionam como porta de entrada para urgências de média complexidade. Já o hospital é a escolha ideal em casos mais graves, que exigem internação ou procedimentos e suporte mais complexos. Nesta edição de Saúde com Ciência, a comenatrista Ethel Maciel explica em qual situação cada serviço deve ser procurado. Ouça a conversa completa!