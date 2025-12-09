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Saúde com Ciência

Quando procurar pela UPA, hospital ou unidade de saúde? Especialista orienta!

Quem explica é a comentarista Ethel Maciel

Publicado em 09 de Dezembro de 2025 às 11:38

Publicado em 

09 dez 2025 às 11:38
Saúde pode afetar a imunidade?
Saúde Crédito: Pexels
Muita gente ainda se confunde na hora de decidir onde buscar atendimento quando surge um problema de saúde. Uma dor que aparece de repente, um mal-estar que não melhora ou até um corte mais profundo podem gerar incertezas de qual atendimento é ideal: devo procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o hospital ou a unidade de saúde do bairro? Enquanto casos de menor gravidade e de acompanhamento de condições crônicas podem ser avaliados em Unidades Básicas (UBS), as UPAs funcionam como porta de entrada para urgências de média complexidade. Já o hospital é a escolha ideal em casos mais graves, que exigem internação ou procedimentos e suporte mais complexos. Nesta edição de Saúde com Ciência, a comenatrista Ethel Maciel explica em qual situação cada serviço deve ser procurado. Ouça a conversa completa!
CBN - Saúde com Ciência - 09-12-25.mp3

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