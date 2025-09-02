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Saúde com Ciência

Quais doenças se espalham mais rápido? Especialista explica!

Ouça as explicações da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 02 de Setembro de 2025 às 12:29

Publicado em 

02 set 2025 às 12:29
Sarampo acomete especialmente crianças
Sarampo acomete especialmente crianças Crédito: Reprodução
Nesta edição do "Saúde Com Ciência", a comentarista Ethel Maciel explica sobre o que é a chamada "escala de contágio" de doenças. Especialistas explicam que cada infecção recebe um valor chamado R0 (ou R-nought) – valor que pode ser calculado para doenças transmissíveis – com base em quantas pessoas provavelmente serão infectadas por outra. Assim, para um R0 de dois, cada paciente infectado transmitirá a doença a duas outras pessoas. Que, coletivamente, a transmitirão a mais quatro. E assim se desenrola um surto, ou uma epidemia. A medida R0 indica como uma infecção se espalhará em uma população. Se for maior que um, o resultado é a propagação da doença. Um R0 de um significa que o nível de pessoas infectadas permanecerá estável e, se for menor que um, a doença geralmente desaparecerá com o tempo. Ouça a conversa completa!
CBN - Saúde Com Ciência -02-09-25.mp3

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