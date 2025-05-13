Por que dizer, afinal, sim à vacina contra a gripe? Especialista explica!

Aconteceu no último sábado (10), o Dia D de vacinação contra a gripe, uma grande mobilização para proteger a população antes do inverno, período de maior circulação de vírus respiratórios. A ação aconteceu de forma simultânea em 72 municípios do Espírito Santo. Mas os números ainda preocupam. Segundo dados do painel Vacina e Confia, durante todo o dia, 24.103 pessoas foram imunizadas contra Influenza, alcançando uma cobertura vacinal ainda de 26.35%. A comentarista Ethel Maciel, no "Saúde Com Ciência", alerta: é preciso entender, na prática, o objetivo da vacina. Algumas vacinas têm a função de proteger contra a infecção e outras têm a função de proteger contra a gravidade da doença.

"Há uma estratégia embasada na ciência para a escolha dos grupos pelo PNI; a vacina contra gripe protege contra casos graves; e há um sistema de vigilância dos vírus que monitora e informa quais vírus estão circulando – sendo essas informações utilizadas para aprimorar as vacinas. Se você ainda não está convencido da importância da vacina, digo ainda mais uma: segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), entre 5% a 10% da população mundial é infectada com o vírus influenza a cada ano, o que equivale a pelo menos 1 bilhão de pessoas anualmente. Destas, entre 3 a 5 milhões podem desenvolver sintomas graves, e até 650 mil podem morrer - a maioria nos grupos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde", explica. Ouça a conversa completa!