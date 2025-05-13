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Saúde com Ciência

Por que dizer, afinal, sim à vacina contra a gripe? Especialista explica!

Ouça a participação da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 13 de Maio de 2025 às 12:06

Publicado em 

13 mai 2025 às 12:06
Vacinação contra a gripe
Vacinação contra a gripe Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil
Aconteceu no último sábado (10), o Dia D de vacinação contra a gripe, uma grande mobilização para proteger a população antes do inverno, período de maior circulação de vírus respiratórios. A ação aconteceu de forma simultânea em 72 municípios do Espírito Santo. Mas os números ainda preocupam. Segundo dados do painel Vacina e Confia, durante todo o dia, 24.103 pessoas foram imunizadas contra Influenza, alcançando uma cobertura vacinal ainda de 26.35%. A comentarista Ethel Maciel, no "Saúde Com Ciência", alerta: é preciso entender, na prática, o objetivo da vacina. Algumas vacinas têm a função de proteger contra a infecção e outras têm a função de proteger contra a gravidade da doença.
"Há uma estratégia embasada na ciência para a escolha dos grupos pelo PNI; a vacina contra gripe protege contra casos graves; e há um sistema de vigilância dos vírus que monitora e informa quais vírus estão circulando – sendo essas informações utilizadas para aprimorar as vacinas. Se você ainda não está convencido da importância da vacina, digo ainda mais uma: segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), entre 5% a 10% da população mundial é infectada com o vírus influenza a cada ano, o que equivale a pelo menos 1 bilhão de pessoas anualmente. Destas, entre 3 a 5 milhões podem desenvolver sintomas graves, e até 650 mil podem morrer - a maioria nos grupos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde", explica. Ouça a conversa completa!
CBN - Saúde Com Ciência - Ethel Maciel -13-05-25.mp3
  • Quem pode se vacinar contra a gripe?
  • A imunização é gratuita e está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de todo o país. A vacinação é recomendada para mais de 20 grupos prioritários, com foco especial em:
  • Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
  • Gestantes e puérperas
  • Idosos com 60 anos ou mais
  • Trabalhadores da saúde e professores das escolas públicas e privadas
  • Trabalhadores dos Correios
  • Trabalhadores Portuários
  • Povos indígenas e quilombolas
  • Pessoas com comorbidades, outras condições especiais e deficiência permanente
  • Caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo
  • Profissionais das Forças Armadas, segurança e salvamento
  • Pessoas em situação de rua
  • População privada de liberdade e Adolescentes e jovens em medida socioeducativa e Funcionários do Sistemas Prisional

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