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Saúde com Ciência

Polilaminina: o que já se sabe e quais testes ainda são necessários?

Ouça a análise da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 10 de Março de 2026 às 11:05

Publicado em 

10 mar 2026 às 11:05
Médico capixaba integra pesquisa da polilaminina, medicamento que pode regenerar lesões medulares
Médico capixaba integra pesquisa da polilaminina, medicamento que pode regenerar lesões medulares Crédito: Arquivo pessoal
Nesta edição do "Saúde Com Ciência", a comentarista Ethel Maciel traz como destaque a notícia que a pesquisa com a polilaminina, desenvolvida por cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) alcançou grande visibilidade nos últimos dias. No entanto, algumas perguntas ainda precisam ser respondidas. A comentarista destaca que toda nova terapia começa com uma hipótese baseada em mecanismos biológicos plausíveis. Ouça a conversa completa!
CBN - Saúde Com Ciência - 10.19s -10-03-26.mp3

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