Polilaminina: o que já se sabe e quais testes ainda são necessários?

Nesta edição do "Saúde Com Ciência", a comentarista Ethel Maciel traz como destaque a notícia que a pesquisa com a polilaminina, desenvolvida por cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) alcançou grande visibilidade nos últimos dias. No entanto, algumas perguntas ainda precisam ser respondidas. A comentarista destaca que toda nova terapia começa com uma hipótese baseada em mecanismos biológicos plausíveis. Ouça a conversa completa!