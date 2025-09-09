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Saúde com Ciência

Polêmica na COP30: é seguro tomar açaí? Especialista explica!

Ouça a participação da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 09 de Setembro de 2025 às 12:35

Publicado em 

09 set 2025 às 12:35
Açai
Açai Crédito: Pixabay
Nas últimas semanas foi destaque a notícia que após repercussão negativa, a organização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025 (COP30) modificou o edital para a contratação de empresas para operação de restaurantes nos espaços oficiais do encontro, que será realizado em novembro, em Belém. Alimentos locais, como açaí e tucupi, que foram barrados no texto anterior, agora poderão ser servidos no evento. Segundo informações da Agência Brasil, a mudança foi feita pela Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), após atuação do governo federal, por meio do ministro do Turismo, Celso Sabino. Em nota, a organização informou que, após análise técnica, foi publicada uma errata para incorporar a culinária paraense.
"Houve um equívoco de, no edital de seleção de quem iria fornecer os alimentos para a COP, proibir a entrada dos principais ingredientes da nossa gastronomia. Veja só: açaí, tucupi e maniçoba. Rebatemos prontamente e jamais vamos aceitar. A gastronomia de Belém é uma das mais deliciosas do planeta — disse Sabino durante participação no programa “bom dia, ministro”, do governo federal. Nesta edição do "Saúde Com Ciência", a comentarista Ethel Maciel fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - SAÚDE COM CIÊNCIA - 09-09-25.mp3

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