O que se sabe e os riscos do surto de ebola na África? Especialista explica!

Nesta edição de "Saúde Com Ciência", a comentarista Ethel Maciel traz como destaque a notícia que o gabinete do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu, no último sábado (16), uma declaração de "emergência de saúde pública de importância internacional" devido ao novo surto de ebola causado pelo vírus Bundibugyo que afeta a República Democrática do Congo e Uganda.