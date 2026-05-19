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Saúde com Ciência

O que se sabe e os riscos do surto de ebola na África? Especialista explica!

Quem as orientações da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 12:24

Publicado em 

19 mai 2026 às 12:24
vacina, vacinação, seringa, agulha
teste Crédito: Freepik
Nesta edição de "Saúde Com Ciência", a comentarista Ethel Maciel traz como destaque a notícia que o gabinete do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu, no último sábado (16), uma declaração de "emergência de saúde pública de importância internacional" devido ao novo surto de ebola causado pelo vírus Bundibugyo que afeta a República Democrática do Congo e Uganda.
Ebola é uma doença causada por um vírus cujos sintomas iniciais incluem febre, fraqueza extrema, dores musculares e dor de garganta, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). A comentarista explica. Ouça a conversa completa!
CBN - Saúde Com Ciência - 19-05-26.mp3

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