O novo programa do SUS para famílias com crianças autistas

No quadro Saúde com Ciência desta terça-feira (17), a comentarista Ethel Maciel detalha a chegada de uma iniciativa ao Sistema Único de Saúde: o programa voltado ao treinamento de cuidadores de crianças com transtornos do desenvolvimento, como o autismo. Desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o método foca em capacitar pais e familiares para estimular habilidades de comunicação e interação no ambiente doméstico. O debate destaca como o suporte especializado à família pode transformar o prognóstico da criança e reduzir as barreiras de acesso a terapias integradas. Entenda como essa estratégia de cuidado compartilhado fortalece a rede de assistência pública e promove inclusão real desde cedo.

