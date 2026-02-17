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Saúde com Ciência

O novo programa do SUS para famílias com crianças autistas

Ouça detalhes na participação da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 17 de Fevereiro de 2026 às 11:18

Publicado em 

17 fev 2026 às 11:18
Consciência do Autismo
Consciência do Autismo Crédito: karelinlestrange por Pixabay
No quadro Saúde com Ciência desta terça-feira (17), a comentarista Ethel Maciel detalha a chegada de uma iniciativa ao Sistema Único de Saúde: o programa voltado ao treinamento de cuidadores de crianças com transtornos do desenvolvimento, como o autismo. Desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o método foca em capacitar pais e familiares para estimular habilidades de comunicação e interação no ambiente doméstico. O debate destaca como o suporte especializado à família pode transformar o prognóstico da criança e reduzir as barreiras de acesso a terapias integradas. Entenda como essa estratégia de cuidado compartilhado fortalece a rede de assistência pública e promove inclusão real desde cedo.
Saúde com Ciência - 17-02-26

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