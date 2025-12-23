Nova gripe em circulação? O que é a variante K e quais são seus impactos!

A circulação de uma nova variante do vírus da gripe colocou em alerta as autoridades de saúde de todo o mundo. Embora não esteja associada ao aumento de casos graves ou de mortes, a variante K tem provocado quadros mais prolongados, o que favorece a circulação do vírus por mais tempo na população. Nesta edição de Saúde com Ciência, a comentarista Ethel Maciel explica o que muda com essa nova variante da influenza, quais são os riscos, quem deve redobrar a atenção e por que a vacinação continua sendo uma das principais formas de proteção. Ouça a conversa completa.