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Saúde com Ciência

Nova gripe em circulação? O que é a variante K e quais são seus impactos!

Quem explica é a comentarista Ethel Maciel

Publicado em 23 de Dezembro de 2025 às 11:55

Publicado em 

23 dez 2025 às 11:55
Gripe, nariz entupido
Gripe, nariz entupido Crédito: Pixabay
A circulação de uma nova variante do vírus da gripe colocou em alerta as autoridades de saúde de todo o mundo. Embora não esteja associada ao aumento de casos graves ou de mortes, a variante K tem provocado quadros mais prolongados, o que favorece a circulação do vírus por mais tempo na população. Nesta edição de Saúde com Ciência, a comentarista Ethel Maciel explica o que muda com essa nova variante da influenza, quais são os riscos, quem deve redobrar a atenção e por que a vacinação continua sendo uma das principais formas de proteção. Ouça a conversa completa. 
CBN - Saúde com Ciência - 23-12-25.mp3

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