Ministério da Saúde inicia vacinação de profissionais da atenção primária contra a dengue

Nesta edição do Saúde com Ciência, a comentarista Ethel Maciel destaca o início da vacinação de profissionais do SUS contra a dengue com o imunizante Butantan-DV. Sendo a primeira vacina do mundo em dose única e 100% nacional, ela protege contra os quatro sorotipos da doença. O Ministério da Saúde já adquiriu 3,9 milhões de doses para esta etapa inicial. Após 15 anos de pesquisa, a chegada da vacina celebra os 125 anos do Instituto Butantan. Ouça a conversa completa!
CBN - SAÚDE COM CIÊNCIA - 10-02-26.mp3