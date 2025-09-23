Implante contraceptivo chega ao SUS; saiba como funciona

A gravidez na adolescência tem sido uma preocupação constante no país. E os dados chamam a atenção. Mais da metade das gestações no Brasil não é planejada. De acordo com um estudo do Ministério da Saúde, divulgado em 2020, naquele ano, cerca de 380 mil partos foram de mães com até 19 anos de idade, o que correspondeu a 14% de todos os nascimentos no Brasil. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde vai oferecer o implante contraceptivo Implanon no Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a pasta, o dispositivo tem vantagens como a longa duração e a alta eficácia. Na última semana, foram entregues à pasta mais de 100 mil unidades do implante e 100 kits que serão utilizados no treinamento dos profissionais de saúde responsáveis pela inserção do dispositivo. O Implanon é o único implante hormonal com registro sanitário na Anvisa, indicado para prevenir a gravidez indesejada. Ele deve ser colocado diretamente sob a pele exclusivamente por um médico ou enfermeiro especializado na técnica. É sobre esse assunto que a comentarista Ethel Maciel trata nesta edição do "Saúde Com Ciência". Ouça a conversa completa!