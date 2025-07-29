Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Saúde com Ciência

Impacto das mudanças climáticas na saúde é pauta da COP-30

Ouça a participação da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 29 de Julho de 2025 às 11:45

Publicado em 

29 jul 2025 às 11:45
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Mudanças climáticas aumentam a importância de diferenciar gripe de crise alérgica para tratamento adequado (Imagem: Alphavector | Shutterstock) Crédito:
O impacto das mudanças climáticas na saúde é uma das pautas que serão discutidas na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 2025, a COP-30. Antes do evento oficial, marcado para novembro, no Pará, o tema será debatido entre especialistas e lideranças presentes na Conferência Global sobre Clima e Saúde de 2025, que ocorre entre 29 e 31 de julho. Organizada pelo governo federal, em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), a conferência tem como objetivo a articulação do Plano de Saúde que será levado à COP-30. Nesta edição de Saúde Com Ciência, a comentarista Ethel Maciel explica alguns dos impactos crescentes dos extremos climáticos na saúde da população brasileira. Ouça a conversa completa!
CBN - SAÚDE COM CIÊNCIA - 29-07-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados