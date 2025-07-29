Impacto das mudanças climáticas na saúde é pauta da COP-30

O impacto das mudanças climáticas na saúde é uma das pautas que serão discutidas na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 2025, a COP-30. Antes do evento oficial, marcado para novembro, no Pará, o tema será debatido entre especialistas e lideranças presentes na Conferência Global sobre Clima e Saúde de 2025, que ocorre entre 29 e 31 de julho. Organizada pelo governo federal, em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), a conferência tem como objetivo a articulação do Plano de Saúde que será levado à COP-30. Nesta edição de Saúde Com Ciência, a comentarista Ethel Maciel explica alguns dos impactos crescentes dos extremos climáticos na saúde da população brasileira. Ouça a conversa completa!