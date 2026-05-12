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Saúde com Ciência

Hantavírus no Brasil: quais os riscos da doença? Especialista explica!

Ouça a participação da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 12:13

Publicado em 

12 mai 2026 às 12:13
Hantavirus
O que é o hantavírus. Surto causou mortes em cruzeiro Crédito: Freepik
A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou a primeira morte por hantavirose em 2026. Trata-se do primeiro óbito pela doença confirmado neste ano no Brasil. Segundo a Secretaria, o paciente apresentava histórico de contato com roedores silvestres em área de lavoura e a morte ocorreu em fevereiro deste ano. A infecção por hantavírus foi confirmada pela Fundação Ezequiel Dias (Funed). Ainda conforme a pasta, este é um caso isolado, sem relação com outros registros da doença. No Brasil, sete casos de hantavirose foram confirmadas neste ano, sendo dois em Minas Gerais, de acordo com dados do Ministério da Saúde, atualizados até o dia 27 de abril. Nenhum deles tem ligação com o genótipo Andes, variante associada ao surto recente no cruzeiro. Nesta edição de "Saúde Com Ciência", a comentarista Ethel Maciel fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Saúde Com Ciência - 12-05-26.mp3

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