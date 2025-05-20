Gripe aviária: esclareça suas dúvidas sobre a doença!

O Brasil registrou o 1º foco de gripe aviária em uma granja comercial na última quinta-feira (15), em Montenegro (RS). Essa doença circula no mundo desde 2006, mas só chegou ao Brasil em 2023. A gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne de aves e ovos, disse o Ministério da Agricultura. "O risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária é baixo e, em sua maioria, ocorre entre tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas (vivas ou mortas)", reforçou. Vale destacar que o Brasil nunca teve um caso de gripe aviária em humanos. "Até o momento, não há casos confirmados de infecção humana pelo vírus, nem casos em investigação no país", informou o Ministério da Saúde. Nesta edição do "Saúde Com Ciência", a comentarista Ethel Maciel fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!