Especialistas esclarecem dúvidas sobre vacinação!

A ordem é se vacinar! Nesta edição do Saúde Com Ciência, a pedido dos ouvintes, a comentarista Ethel Maciel traz um tira-dúvidas sobre o assunto vacinação nos tempos atuais. Em destaque, diante do período de inverno e baixas temperaturas, estão questionamentos sobre a vacinação da Covid, Influenza e vírus sincicial. Mas também dúvidas sobre a vacina da herpes zóster e da Pneumo 20. Quem participa a da conversa é o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto. Ouça a conversa completa!