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Saúde com Ciência

Especialistas esclarecem dúvidas sobre vacinação!

A comentarista Ethel Maciel e o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto debatem o tema

Publicado em 22 de Julho de 2025 às 12:00

Publicado em 

22 jul 2025 às 12:00
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]As vacinas são importantes para a proteção (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) Crédito:
A ordem é se vacinar! Nesta edição do Saúde Com Ciência, a pedido dos ouvintes, a comentarista Ethel Maciel traz um tira-dúvidas sobre o assunto vacinação nos tempos atuais. Em destaque, diante do período de inverno e baixas temperaturas, estão questionamentos sobre a vacinação da Covid, Influenza e vírus sincicial. Mas também dúvidas sobre a vacina da herpes zóster e da Pneumo 20. Quem participa a da conversa é o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto. Ouça a conversa completa!
CBN - SAÚDE COM CIÊNCIA - 22-07-25

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